Главы МИД Ирана и Катара обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян и его катарский коллега шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани на встрече в Тегеране обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Министры иностранных дел также обменялись мнениями вокруг последних региональных и международных событий.
Кроме того стороны обсудили пути укрепления торговых отношений между двумя странами, ускорение выдачи торговых виз и облегчение передвижения торговцев и частного сектора, проведение совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами в ближайшем будущем.
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