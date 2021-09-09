Главы МИД Ирана и Катара обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян и его катарский коллега шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани на встрече в Тегеране обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Министры иностранных дел также обменялись мнениями вокруг последних региональных и международных событий.

Кроме того стороны обсудили пути укрепления торговых отношений между двумя странами, ускорение выдачи торговых виз и облегчение передвижения торговцев и частного сектора, проведение совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами в ближайшем будущем.