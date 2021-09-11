Глава МАГАТЭ совершит визит в Иран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси совершит визит в Иран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, на своей странице в "Twitter" написал представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади

«Сегодня вечером Рафаэль Гросси отправится в Тегеран», - написал он.

«Завтра он встретится с вице-президентом и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Стороны выступят с совместным заявлением», отметил он.