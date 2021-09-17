Путин заявил, что Россия поддерживает начало процедуры приема Ирана в ШОС

Россия поддерживает начало процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на саммите ШОС, в котором принял участие по видео-конференц-связи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы все придаем большое значение вопросам сотрудничества ШОС с теми государствами, которые стремятся к налаживанию открытого и равноправного диалога с нашей организацией, рассматривают возможность подключения к ее работе", - сказал глава российского государства. "В этом контексте Россия поддерживает вынесенное на утверждение Совета глав государств ШОС решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены Шанхайской организации сотрудничества", - заявил Путин.

Путин заявил, что Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу в ШОС.

"Конечно, приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера, Россия - сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС", - сказал глава российского государства.

По словам Путина, стыковка различных процессов интеграции в Евразии отвечает интересам стран региона. Глава российского государства особо отметил важность подписываемого на саммите меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией (исполнительный орган ЕАЭС).

"Это, безусловно, идет в русле реализации российской идеи создания Большого евразийского партнерства с участием стран ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и китайской инициативы "Один пояс - один путь". Я убежден, что стыковка различных интеграционных процессов, развивающихся в Евразии, и формирование в этом огромном регионе общего пространства открытого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам всех наших стран", - сказал Путин.