Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Ирландии

В рамках встречи при Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени обсудили двусторонние отношения и сотрудничество, ядерную сделку и ситуацию в Афганистане, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Приветствуя скорое открытие посольства Ирландии в Тегеране, Амир Абдоллахиян назвал рост отношений между двумя странами хорошими и подчеркнул необходимость их улучшения.