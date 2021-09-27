Песков: Президент Ирана не ожидается на переговорах с участием Путина и Эрдогана в Сочи

Визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Россию 29 сентября не планируется, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Ирана? Нет, не ожидается", - ответил представитель Кремля в понедельник на вопрос журналистов, присоединится ли Раиси к переговорам лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые, как ожидается, пройдут в Сочи 29 сентября.