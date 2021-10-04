Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Москве переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"6 октября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз они общались по телефону 9 сентября 2021 года", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.