Лавров заявил, что обсудит с главой МИД Ирана ускорение полноценного возобновления СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хочет обсудить с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном возможность ускорения процесса полноценного возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приоритетным вопросом сегодняшних переговоров будет также необходимость полноценного возобновления договоренности по иранской ядерной программе без каких-либо изъятий, без каких-либо дополнений. Мы хотим обсудить сегодня, как можно ускорить этот процесс", - сказал Лавров, открывая переговоры с иранским коллегой.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что, несмотря на пандемию, у Москвы и Тегерана продолжается интенсивный политический диалог на всех уровнях, в том числе на уровне президентов.

Он также отметил, что новым направлением взаимодействия "станет присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена", напомнив, что соответствующие решения о начале этого процесса были приняты на недавнем саммите ШОС в Душанбе.

По словам главы МИД РФ, из других тем в повестке переговоров будет взаимодействие в Сирии, в других регионах Ближнего Востока и Севера Африки, а также пути восстановления нормальных отношений в зоне Персидского залива. "Так что ваш визит в Российскую Федерацию весьма и весьма своевременен. Уверен, что мы полезно поработаем", - обратился Лавров к иранскому коллеге.

Ранее стало известно, что в среду глава МИД России обсудил перспективы восстановления СВПД по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.