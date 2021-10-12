Иран имеет стратегический взгляд на отношения с Сербией - замглавы МИД

Заместитель МИД Исламской Республики Иран Мехди Сафари на встрече с министром иностранных дел Сербии сказал, что Иран имеет стратегический взгляд на двусторонние отношения с Сербией, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Мехди Сафари, прибывший в Белград в понедельник для участия в праздновании 60-летия образования Движения неприсоединения, встретился сегодня с министром иностранных дел Сербии Николой Слаковичем, отметив хорошее сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Республикой Сербия в двусторонней и многосторонней сферах. Он подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Заместитель министра иностранных дел также подчеркнул важность расширения экономических отношений между двумя странами и необходимость использования существующих мощностей.

Министр иностранных дел Сербии также упомянул хорошие политические отношения между двумя странами, основанные на дружбе и взаимопонимании.