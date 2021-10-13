Высокопоставленные военные Ирана и Пакистана обсудили укрепление двусторонних отношений

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хоссейн Багери на встрече с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Пакистана Надимом Разой обсудили региональные события, ситуацию в Афганистане, укрепление оборонных отношений между двумя странами и приграничное сотрудничество, передает Trend со ссылкой на İRNA.

На встрече также присутствовали высокопоставленные официальные лица Ирана и Пакистана, посол Ирана в Пакистане Мохаммад Али Хоссейни и атташе по вопросам обороны Ирана Мустафа Канбарпур.

Генерал Багери и генерал Надим Раза обсудили широкий спектр двусторонних отношений между Ираном и Пакистаном в области обороны, безопасности, вооруженных сил, границ, региональных событий, включая ситуацию в Афганистане.

Стороны подчеркнули серьезное желание и решимость укреплять отношения и расширять двустороннее сотрудничество между вооруженными силами Ирана и Пакистана.

Ранее члены высокопоставленной иранской военной делегации во главе с генерал-майором Багери встретились в штабе армии Пакистана с начальником штаба армии генералом Камаром Джаведом Баджвой