Глава МИД Ирана обсудил с катарским коллегой перспективы развития двусторонних отношений

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провел во вторник телефонные переговоры со своим катарским коллегой Шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Министры иностранных дел Ирана и Катара провели обстоятельный и конструктивный обмен мнениями по самым актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в регионе Персидского залива и совместные усилия по обеспечению мира, стабильности и безопасности в Персидском заливе.