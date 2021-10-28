Иран и Россия обсудят текущее состояние двусторонних отношений

Заместитель главы иранского МИД Али Багери прибудет в четверг в Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Рябковым и специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым. Об этом написал в Instagram посол Ирана в России Казем Джалали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение нескольких часов Багери прибудет по приглашению Рябкова в Москву. Вместе с сопровождающей делегацией он встретится и проведет переговоры с Рябковым и Богдановым", - отметил он.

По словам посла, "иранская делегация обсудит с российской стороной текущее состояние двусторонних отношений Ирана и РФ, ситуацию и последние события в регионе и на международной арене".

В среду Багери провел в Брюсселе консультации с координатором Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (по атомной программе исламской республики) Энрике Морой. После этого он объявил, что переговоры по ядерной сделке с Ираном в шестистороннем формате возобновятся к концу ноября.