Иран настроен на расширение сотрудничества с Италией - глава МИД

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно информации, стороны обсудили состояние двусторонних отношений, региональные и международные события.

Глава МИД Ирана подчеркнул важность развития сотрудничества между двумя странами.

По его словам, новое иранское правительство решительно настроено развивать сотрудничество с дружественными странами, включая Италию, в атмосфере взаимного уважения и доверия.

Он также выразил удовлетворение сотрудничеством между двумя странами, в частности, в областях промышленности, сельского хозяйства, медицины, науки и технологий.