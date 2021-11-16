Иран настроен на расширение сотрудничества с Италией - глава МИД

Политика 16 ноября 2021 07:39 (UTC+04:00)
Иран настроен на расширение сотрудничества с Италией - глава МИД

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно информации, стороны обсудили состояние двусторонних отношений, региональные и международные события.

Глава МИД Ирана подчеркнул важность развития сотрудничества между двумя странами.

По его словам, новое иранское правительство решительно настроено развивать сотрудничество с дружественными странами, включая Италию, в атмосфере взаимного уважения и доверия.

Он также выразил удовлетворение сотрудничеством между двумя странами, в частности, в областях промышленности, сельского хозяйства, медицины, науки и технологий.

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