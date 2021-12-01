Лавров: Россия и Иран обсуждают вопрос ратификации конвенции о правовом статусе Каспия

Москва и Тегеран в своих контактах активно возвращаются к обсуждению вопроса ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на правительственном часе в Совете Федерации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Астрахани, когда пришла очередь России, проводился Прикаспийский саммит. В астраханском Кремле этот саммит состоялся, он оказался продуктивным - заложил основу для завершения работы над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря, которую уже четыре страны ратифицировали. Остался только Иран, они попросили паузу, потому что у них была предвыборная кампания, сейчас мы к этой теме возвращаемся", - сказал министр.