Генассамблея ООН одобрила вступление Ирана в НКДАР

Политика 12 декабря 2021 09:27 (UTC+04:00)
Генассамблея ООН одобрила вступление Ирана в НКДАР

Постоянное членство Ирана в научном комитете ООН по действию атомной радиации (НКДАР), которое ранее было подтверждено комитетом по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет), также одобрено на генассамблее Организации, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Иран стал полноправным членом научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР).

После нескольких раундов переговоров по проекту резолюции, представленного Австралией Комитету по специальным политическим вопросам и деколонизации, Ирану удалось стать полноправным членом НКДАР. Ранее Исламская Республика имела статус "наблюдателя" в этом комитете.

Учитывая ограничения со стороны западных стран в связи с присоединением к этому комитету, Иран начал свои дипломатические действия с 66-й сессии ГА ООН в 2011 году. Наконец, после нескольких раундов переговоров в последние годы постоянное и полноправное членство страны было одобрено на заседании Генеральной Ассамблее в этом году.

В резолюции, принятой в этом году, пригласили одного иранского ученого принять участие в заседаниях НКДАР.
Кроме Ирана, такие страны, как Норвегия, Алжир и ОАЭ также вступили в этот комитет.

Научный комитет Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации (НКДАР ООН) был учрежден Генеральной Ассамблеей в 1955 году в качестве одного из комитетов Организации Объединенных Наций. Задачей Комитета является оценка уровней и воздействия ионизирующего излучения и составление докладов по этой теме.

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