ВС КСИР Ирана начали учения на побережье Персидского залива
Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) начали в понедельник пятидневные военные учения "Великий пророк 17" на побережье Персидского залива. Об этом сообщает агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в маневрах принимают участие сухопутные, военно-морские и воздушные силы КСИР, а также части ополчения "Басидж". Учения проводятся в провинциях Хузестан, Бушер и Хормозган.
Ранее иранские СМИ сообщали о начале проверки боевой готовности сил ПВО в районе АЭС "Бушер" в понедельник.
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