Тегеран выступил против установления искусственных сроков для переговоров в Вене

Иранская делегация будет находиться в Вене столько, сколько потребуется для достижения соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики. Об этом сообщило во вторник агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не станем заложниками искусственных сроков, которые пытаются навязать западные партнеры", - указал эмиссар Ирана. По его словам, "выбор февраля в качестве крайнего срока для заключения сделки является очередной попыткой оказать давление на иранских переговорщиков".

В свою очередь агентство Mehr подчеркнуло, что мяч находится сейчас на стороне США и Запада. "Иран не спешит и не видит никакой чрезвычайности в проведении восьмого раунда в Вене", - отметило оно.