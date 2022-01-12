Иран готов провести межафганскую встречу с участием талибов, сопротивления и стран региона

Иран готов играть роль посредника в диалоге между движением "Талибан" и силами афганского сопротивления и расширить формат таких встреч до приглашения стран региона, в том числе России. Об этом в среду пишет афганская газета "Хашт-э субх", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Иран ведет подготовку диалога талибов и Фронта национального сопротивления, но пока на неофициальном уровне. Между тем иранская сторона готова как способствовать продуктивному диалогу между этими двумя сторонами, так и заняться организацией официальных встреч между "Талибаном", сопротивлением, другими политическими движениями и видными политиками и фигурами Афганистана.

Более того, отмечает газета, Иран в дальнейшем рассчитывает подключить к диалогу и некоторые заинтересованные страны, в том числе Россию, Китай, Пакистан и Турцию. Но на данном этапе это только теоретические перспективы ввиду того, что диалог между талибами и сопротивлением развивается медленно.