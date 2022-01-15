Китай и Иран объявили о начале реализации соглашения о сотрудничестве на 25 лет

Глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи в китайском городе Уси (восточная провинция Цзянсу) объявили о начале реализации плана всестороннего сотрудничества между двумя государствами на 25 лет, соглашение о котором было подписано в марте прошлого года. Об этом сообщил в субботу МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны объявили о начале реализации плана всестороннего сотрудничества между двумя государствами сроком на 25 лет, провели глубокое обсуждение по этому вопросу", - говорится в опубликованном в субботу сообщении МИД КНР.

"Решено усилить сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры, производства, науки, медицины и здравоохранения, расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства и рыболовства, кибербезопасности, <...> углублять гуманитарные обмены, в том числе в сфере образования, кинематографа, профессиональной подготовки и по другим направлениям, чтобы достичь нового прогресса в сотрудничестве", - говорится в документе.

Указанное соглашение Иран и Китай подписали 27 марта 2021 года. Оно включает взаимодействие в экономической и культурной областях.