Раиси провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили нынешнее состояние двусторонних связей и их перспективы, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Раиси, назвав безопасность и стабильность в дружественном и братском Казахстане важными для Исламской Республики Иран, заявил, что Тегеран поддерживает установление мира и стабильности в регионе.

Президент Ирана также подчеркнул, что нынешний уровень торгово-экономических отношений совершенно не соответствует сформированным политическим отношениям.

"Надеюсь, что на 30-м году установления дипломатических отношений между двумя странами мы сможем сделать большой шаг для повышения уровня двухстороннего торгово-экономического сотрудничества", - сказал Раиси.

Президент Казахстана, в свою очередь, отметил, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами достигнуты заметные успехи в различных сферах сотрудничества.

Лидеры Казахстана и Ирана назвали необходимым наращивать усилия для дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической и других областях взаимодействия.