Старший переговорщик Ирана встретился с главой МАГАТЭ

Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани встретился во вторник с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене, Австрия, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Встреча состоялась на фоне интенсивных дипломатических усилий в австрийской столице по отмене санкций против Ирана.

Багери Кани и Гросси обсудили сотрудничество между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ядерный наблюдатель ООН был признан в ядерной сделке с Ираном единственным органом, уполномоченным инспектировать и проверять соблюдение Ираном условий сделки.

Иран и «Большая пятерка», а именно Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания, ведут переговоры в Вене о возможном возвращении США к ядерной сделке 2015 года с Ираном.

США косвенно участвуют в переговорах, потому что они вышли из соглашения, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в 2018 году.

Багери Кани провел много двусторонних и многосторонних встреч с участником СВПД в последние дни.