Президент Ирана совершит официальный визит в Катар

Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник, 21 февраля отправится с официальным визитом в Катар по приглашению эмира арабского государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В рамках двухдневного визита в Катар, президент Ирана проведет встречу с эмиром Катара. По итогам переговоров стороны подпишут ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Во вторник, Раиси примет участие в Форуме стран - экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет в Дохе.

Президент также проведет встречи с участниками Форума стран - экспортеров газа.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. В настоящее время газовая коалиция объединяет 20 стран - ведущих производителей природного газа, которые контролируют 72% его доказанных запасов, 46% производства, 55% трубопроводного экспорта газа и 61% поставок сжиженного природного газа.