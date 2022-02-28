Иран поприветствовал переговоры между Россией и Украиной
Тегеран приветствует переговоры между Россией и Украиной и надеется, что диалог поспособствует решению кризиса в регионе. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это хорошая новость, переговоры между Украиной и Россией - это то, к чему мы призывали с самого первого дня, - сказал он. - Политический диалог - это способ найти стабильное решение для тех проблем, которые десятилетия существуют в регионе". По словам дипломата, "на переговорах необходимо серьезно продвигать повестку прекращения огня".
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