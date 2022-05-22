Президент Ирана посетит Оман с визитом

Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник, 23 мая по приглашению султана Омана Хайтама бин Тарика отправится в Маскат, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Высокопоставленная делегация, возглавляемая главой иранского правительства, в целях добрососедской дипломатии и расширения политических, экономических и культурных отношений прибудет в Оман.

Официальная встреча с султаном Омана, подписание нескольких соглашений о сотрудничестве, встреча с иранцами, проживающими в Омане и оманскими бизнесменами стоят в повестке дня визита.

Визит Раиси в Маскат считается первой поездкой иранского президента за время правления нового султана Омана.