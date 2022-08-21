Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возвращают своего посла в Тегеран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД ОАЭ, дипломат приступит к исполнению своих обязанностей в ближайшие дни.

"Решение о возвращении посла было принято в координации с МИД Ирана", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Потепление в отношениях между Абу-Даби и Тегераном наметилось еще в конце прошлого года. 6 декабря эмиратский советник по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян посетил иранскую столицу и провел переговоры со своим коллегой Али Шамхани, а также с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси, в результате которых стороны наметили расширять сотрудничество. После этого был проведен ряд телефонных разговоров на высоком уровне. В июле этого года советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш объявил о планах повысить уровень дипломатических отношений между Тегераном и Абу-Даби.