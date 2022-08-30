Восстановление отношений Ирана с Саудовской Аравией выгодно для безопасности региона - Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал инициативы Ирака эффективными в улучшении сотрудничества между региональными государствами без вмешательства чужих стран, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Глава иранского государства на встрече с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хосейном назвал восстановление и укрепление отношений Ирана с Саудовской Аравией выгодным для безопасности региона.

По его словам, установление безопасности и стабильности в Ираке возможно только через диалог между всеми политическими течениями этой страны на основе конституции и с целью достижения договоренности о формировании нового правительства для решения проблем иракского народа.

Раиси также заявил о важной роли духовенства в этом отношении.

Он также назвал выгодным пять раундов переговоров между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве Ирака, отметив, что доработкой ранее подписанных соглашений будет проложен путь для продвижения взаимодействий.

Фуад Хосейн также на этой встрече поблагодарил Иран за его поддержку в установлении стабильности и безопасности в Ираке. Он также пообещал о продолжении роли Ирака в улучшении отношений между Саудовской Аравией и Ираном.