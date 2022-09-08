Иран отверг обвинения со стороны США в предполагаемой кибератаке против Албании

Иран решительно отвергает и осуждает безосновательные обвинения в предполагаемой кибератаке на Албанию, выдвинутые США и Великобританией против Исламской Республики. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Америка и Англия, которые ранее хранили молчание в отношении многочисленных кибератак на инфраструктуру Исламской Республики Иран, на ядерные объекты, даже прямо или косвенно поддерживали такого рода действия, не имеют никаких оснований выдвигать подобные обвинения против Исламской Республики Иран, - цитирует Канани агентство Tasnim. - Тегеран предостерегает от любых политических авантюр против Ирана с помощью этих нелепых обвинений и подчеркивает полную готовность нашей страны решительно бороться с любым возможным заговором".

Совет министров Албании в среду принял решение разорвать дипломатические отношения с Ираном. В качестве причины власти назвали кибератаку на правительственные компьютерные системы, вину за которую Тирана возложила на Тегеран.

Позднее МИД Ирана отверг обвинения со стороны Албании в кибератаках против ее правительственных компьютерных систем и заявил, что считает решение Тираны разорвать отношения с Тегераном неадекватным.