Глава МИД Ирана связал новые санкции ЕС с дезинформацией

Беспорядки и уничтожение общественной собственности недопустимы ни в одной стране мира, и Иран не является исключением. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ответ на новые санкции Евросоюза против Ирана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Сегодня Европейский союз с просчетом вновь прибегнул к неэффективному инструменту санкций против иранцев, в неконструктивной акции, основанной на большом количестве дезинформации", - написал глава иранского МИД в своем Twitter.

Ранее в понедельник Евросоюз ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, включая иранскую полицию нравов под предлогом защиты прав человека.