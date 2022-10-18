Иран вводит ответные санкции против ЕС

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани в понедельник решительно осудил решение Совета министров иностранных дел Европейского союза ввести односторонние санкции против некоторых иранских должностных лиц и учреждений, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Вскоре будут введены ответные санкции против соответствующих европейских лиц и организаций", - отметил Канаани.

Он назвал новые санкции ЕС против Ирана нарушением международного права и ярким примером вмешательства во внутренние дела Исламской Республики.

Канаани оценил санкционное решение Совета Евросоюза как свидетельство сохранения предвзятого подхода и использования прав человека в качестве инструмента для достижения политических целей и назвал такое решение неэффективным.

Ранее в понедельник Евросоюз ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, включая иранскую полицию нравов под предлогом защиты прав человека.