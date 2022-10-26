МИД Новой Зеландии призвал сограждан как можно скорее покинуть территорию Ирана

Министерство иностранных дел Новой Зеландии призвало сограждан воздержаться от поездок в Иран, а тем, кто сейчас находится в этой стране, рекомендовало немедленно вернуться на родину. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Нанаия Махута, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ее заявлении, опубликованном на сайте правительства страны, отмечается, что власти рекомендуют гражданам Новой Зеландии воздержаться от поездок в Иран "из-за беспорядков, высокого риска быть арестованным или задержанным и нестабильной ситуации в области безопасности в регионе". "Правительство также настоятельно призывает граждан, находящихся в настоящее время в Иране, покинуть страну", - указано в заявлении главы новозеландского МИД.