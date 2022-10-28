Иран выразил готовность быть воротами для соединения РФ с Ближним Востоком и Африкой

Иран готов стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на встрече финансистов и предпринимателей с послами африканских и арабских стран в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в качестве Исламской Республики Иран готовы стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африканского континента", - сказал он.

Дипломат подчеркнул необходимость развития транспортных коридоров и транзитных маршрутов. "Конечно же, мы должны совершенствовать подобные коридоры, в том числе коридор Север - Юг. Здесь также необходимо совершенствовать и железную дорогу, и автомобильную дорогу, а также усовершенствовать интермодальное сообщение через Каспийское море", - добавил Джалали.

Посол отметил значение денежно-банковского вопроса в сотрудничестве с Россией. "Здесь тоже необходимо принять соответствующие решения в данной сфере. Здесь можно подумать и о создании соответствующих совместных банковских структур, сотрудничестве финансовых учреждений, а также и лизинговых компаний", - подчеркнул дипломат.