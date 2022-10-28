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Посла Ирана в Берлине 27 октября вызвали в МИД Германии

Политика Материалы 28 октября 2022 14:58 (UTC +04:00)
Посла Ирана в Берлине 27 октября вызвали в МИД Германии

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Посол Ирана в Германии в четверг, 27 октября, был вызван в Министерство иностранных дел Германии для обсуждения предложенных в среду, 26 октября, главой МИД Анналеной Бербок санкций в отношении Тегерана. Об этом в пятницу на брифинге в Берлине заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш посол в Тегеране и посол Ирана здесь, в Берлине, вчера были вызваны для разговора в соответствующие министерства иностранных дел", - сказала представитель МИД ФРГ. "В обоих случаях обсуждался пакет мер, представленный министром иностранных дел [ФРГ Анналеной] Бербок в среду, посредством которого мы корректируем наши отношения с Ираном <...>", - подчеркнула она.

Зассе добавила, что речь также шла "о безопасности немецких объектов в Иране и наоборот".

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