Посла Ирана в Берлине 27 октября вызвали в МИД Германии

Посол Ирана в Германии в четверг, 27 октября, был вызван в Министерство иностранных дел Германии для обсуждения предложенных в среду, 26 октября, главой МИД Анналеной Бербок санкций в отношении Тегерана. Об этом в пятницу на брифинге в Берлине заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш посол в Тегеране и посол Ирана здесь, в Берлине, вчера были вызваны для разговора в соответствующие министерства иностранных дел", - сказала представитель МИД ФРГ. "В обоих случаях обсуждался пакет мер, представленный министром иностранных дел [ФРГ Анналеной] Бербок в среду, посредством которого мы корректируем наши отношения с Ираном <...>", - подчеркнула она.

Зассе добавила, что речь также шла "о безопасности немецких объектов в Иране и наоборот".