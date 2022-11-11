Глава МИД Ирана обсудил с Гутерришем ядерную сделку

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации в Украине и переговорам по восстановлению ядерной сделки с Тегераном, а также обсудили ряд других вопросов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в ночь на пятницу в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем указывается, что Абдоллахиан, говоря о техническом диалоге между Организацией по атомной энергии Ирана и Международным агентством по атомной энергии, "назвал сотрудничество сторон целесообразным". Кроме того, шеф иранской дипломатии проинформировал генсека ООН о состоявшемся "обмене сообщениями между Ираном и США" в рамках переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Глава МИД Ирана вновь заявил, что Тегеран не отправлял в Россию беспилотники для их применения в ходе войны в Украине.

Кроме того, Абдоллахиан раскритиковал позиции и действия ряда западных стран относительно протестов в Иране. По его словам, некоторые западные правительства "поощряли в киберпространстве и СМИ насилие и учили делать коктейли Молотова и оружие, что привело к убийствам полицейских и нестабильности в стране".