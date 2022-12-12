Казни в Иране еще больше усилят протесты – религиозная ассамблея (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вынесение и исполнение смертных приговоров в Иране еще больше усилит протесты.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Ассамблеи ученых и исследователей Кумской семинарии религиозных наук Ирана.

В заявлении говорится, что это еще больше накаляет ситуацию в стране.

Ассамблея подчеркивает, что скоропалительное принятие решений о вынесении и приведении в исполнение смертных приговоров не является выходом в вопросе обеспечения стабилизации ситуации в стране. Это, отражая пренебрежительное отношение властей к проблемам в стране, лишь еще больше разжигает гнев и ненависть в обществе,

В заявлении говорится, что лица, использующие свое право на протест против несправедливого положения в стране и пытающиеся защитить себя от насилия чиновников, не могут считаться вооруженными преступниками.

Ассамблея ученых и исследователей Кумской семинарии религиозных наук Ирана заявляет о своем решительном несогласии с ситуацией с казнями протестующих и просит должностных лиц системы правосудия принять меры для освобождения задержанных лиц.

(Перевод: Фидан Мустафаева)