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МИД Ирана выразил соболезнования в связи со взрывом в тоннеле Саланг в Афганистане

Политика Материалы 20 декабря 2022 09:53 (UTC +04:00)
МИД Ирана выразил соболезнования в связи со взрывом в тоннеле Саланг в Афганистане

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани выразил соболезнования в связи со взрывом в тоннеле Саланг в Афганистане, в результате которого погибли десятки человек, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Канаани передал слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших в результате в автоаварии в высокогорном тоннеле Саланг в Афганистане, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

18 декабря в афганской провинции Парван на дороге загорелась автомобильная цистерна. Машина, направлявшаяся в Кабул из провинции Баглан, вспыхнула внутри тоннеля Саланг.

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