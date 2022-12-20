МИД Ирана выразил соболезнования в связи со взрывом в тоннеле Саланг в Афганистане

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани выразил соболезнования в связи со взрывом в тоннеле Саланг в Афганистане, в результате которого погибли десятки человек, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Канаани передал слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших в результате в автоаварии в высокогорном тоннеле Саланг в Афганистане, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

18 декабря в афганской провинции Парван на дороге загорелась автомобильная цистерна. Машина, направлявшаяся в Кабул из провинции Баглан, вспыхнула внутри тоннеля Саланг.