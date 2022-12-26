МИД Ирана готов к расширению сотрудничества частного сектора с Россией

Выразив удовлетворение увеличением товарооборота между Ираном и Россией, глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость расширения участия частного сектора в экономическом сотрудничестве с Москвой, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Министр иностранных дел Ирана на встрече с членами парламентской группы дружбы Думы выразил готовность внешнеполитического ведомства к развитию участия частного сектора в экономическом сотрудничестве между двумя странами.

Указав на роль парламентов в продвижении отношений двух стран, Амир Абдоллахиян назвал важным механизмом Высший совет парламентского сотрудничества для расширения дружественных отношений Ирана и России.

Координатор парламентской группы дружбы России Владимир Васильев на этой встрече также высоко оценил роль парламентского сотрудничества для укрепления двусторонних отношений.