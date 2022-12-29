Пострадавшие страны требуют от Ирана начать арбитражное разбирательство по сбитому Boeing

Представители правительств Великобритании, Канады, Украины и Швеции выпустили заявление, в котором призвали Иран начать арбитражное разбирательство по факту авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в небе над Тегераном в январе 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба канадского МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что представители указанных стран (Канаду представляет глава МИД Мелани Жоли) 28 декабря "предприняли конкретные действия, чтобы усилия по привлечению Ирана к ответственности за сбитый самолет рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" могли привести к урегулированию спора".

В частности, страны "потребовали, чтобы Иран вынес на обязательный арбитраж" дело в соответствии с положениями статьи 14 международной Конвенции ООН о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации. Согласно этим положениям, любой спор между двумя и более членами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), который не может быть урегулирован путем переговоров, по просьбе одного из них должен быть передан на арбитраж. Если в течение шести месяцев стороны не придут к соглашению, то спор может быть передан в Международный суд (ООН).

Ранее Афганистан, Великобритания, Канада, Украина и Швеция создали специальную группу, которая должна оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи. Координация осуществляется на министерском уровне, в том числе через МИД.

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.