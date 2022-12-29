Иран планирует провести учения в северной части Индийского океана

Иран планирует провести учения в северной части акватории Индийского океана. С таким заявлением в четверг выступил иранский адмирал Хабибулла Сияри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером (29 декабря) начнутся учения "Зульфикар 1401", которые будут проходить в восточной части Ормузского пролива до 10-й параллели северной широты в северной части акватории Индийского океана, - цитирует его агентство Mehr. - В учениях, помимо военно-морских сил, примут участие различные части сухопутных войск, будут задействованы системы ПВО и стратегические бомбардировщики военно-воздушных сил".

В качестве целей учений адмирал назвал повышение уровня навыков планирования и проведения совместных операций различных видов ВС Ирана. Кроме того, подчеркнул Сияри, в ходе маневров будет отработано проведение военных операций в особых условиях, в том числе в зараженной среде.