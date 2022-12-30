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Посла Италии вызвали в МИД Ирана из-за реакции итальянских официальных лиц на протесты

Политика Материалы 30 декабря 2022 10:03 (UTC +04:00)
Посла Италии вызвали в МИД Ирана из-за реакции итальянских официальных лиц на протесты

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Посол Италии в Тегеране Джузеппе Перроне был вызван в Министерство иностранных дел Ирана. Как сообщил в четверг иранский телеканал Al-Alam, вызов главы итальянской дипмиссии связан с "оскорбительными заявлениями" итальянских официальных лиц в адрес властей исламской республики на фоне продолжающихся в стране протестов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению канала, "Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Италии в Тегеране в знак протеста против продолжающихся оскорбительных заявлений и вмешательства ряда [итальянских] ответственных лиц в дела Ирана".

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