Посла Италии вызвали в МИД Ирана из-за реакции итальянских официальных лиц на протесты

Посол Италии в Тегеране Джузеппе Перроне был вызван в Министерство иностранных дел Ирана. Как сообщил в четверг иранский телеканал Al-Alam, вызов главы итальянской дипмиссии связан с "оскорбительными заявлениями" итальянских официальных лиц в адрес властей исламской республики на фоне продолжающихся в стране протестов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению канала, "Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Италии в Тегеране в знак протеста против продолжающихся оскорбительных заявлений и вмешательства ряда [итальянских] ответственных лиц в дела Ирана".