Портрет первого руководителя Ирана Хомейни около Парижа скроют

Портрет первого верховного руководителя Ирана аятоллы Хомейни (1902-1989), расположенный в городке Нофль-ле-Шато близ Парижа, где лидер Исламской революции находился в вынужденной эмиграции, планируют скрыть. Об этом мэр города Элизабет Сандживи в среду сообщила агентству AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Панель, на которой изображен Хомейни, представляет собой деревянный знак высотой в один метр. Он расположен на частной территории, однако виден прохожим с улицы. Помимо самого портрета, на панели также написан текст на французском и персидском языках, рассказывающий о пребывании Хомейни в этом месте в 1978-1979 годах, когда иранский шах вынудил его покинуть страну.

"Панель будет скрыта, но еще предстоит выяснить, как это сделать. Вероятно, с помощью большого знака, установленного на тротуаре", - приводит AFP слова Сандживи. Это решение было принято по просьбе французской Лиги международных прав женщин. Мэр добавила, что впоследствии должна быть начата юридическая процедура, позволяющая демонтировать портрет с частной территории.