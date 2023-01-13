Иран, Россия, Турция проведут встречу по зерну в Москве

Россия, Иран и Турция проведут встречу для обсуждения решений по справедливому распределению зерна по всему миру, чтобы предотвратить продовольственный кризис.

Как передает Trend со ссылкой на ИРНА, встреча состоится 10 февраля в Москве. На встрече будут обсуждаться справедливое распределение зерна по всему миру и устранение существующих препятствий для предотвращения продовольственного кризиса. На встрече примут участие официальные лица из России, Турции и Ирана, а также соответствующие организации, крупные российских экспортеры и иранские и турецкие импортеры.

В ходе встречи будут обсуждены проблемы и препятствия в поставках зерна, включая банковско-финансовые, логистические и таможенные вопросы.

Цель встречи - наладить прямой диалог между экспортерами и импортерами зерна и сельскохозяйственной продукции для облегчения транзита российской сельскохозяйственной продукции в другие страны через Турцию и Иран.