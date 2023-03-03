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США ввели санкции против шести компаний за перевозку и продажу иранской нефти

Политика Материалы 3 марта 2023 01:03 (UTC +04:00)
США ввели санкции против шести компаний за перевозку и продажу иранской нефти

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США ввели санкции против шести юридических лиц и 20 танкеров за транспортировку и продажу иранской нефти в обход американских ограничительных мер. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в четверг, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня Госдепартамент вносит в санкционные списки шесть юридических лиц, которые участвовали в транспортировке или продаже иранских нефтепродуктов или нефтехимической продукции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа.

Под новые санкции попали базирующаяся во Вьетнаме Golden Lotus Oil Gas and Real Estate, базирующиеся в КНР Global Marine Ship Mgmt. и Shanghai Xuanrun Shpg., базирующаяся в ОАЭ компания Swedish Management. Также санкции коснулись иранских компаний Shiraz Petrochemical и Bushehr Petrochemical.

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