Иран призвал страны Азии к сотрудничеству в области продовольственной безопасности

Иран призвал страны Западной и Центральной Азии к сотрудничеству для улучшения экологических условий и продовольственной безопасности. Об этом заявил вице-президент Ирана и глава министерства окружающей среды Али Саладжегех, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы также очень хорошо осознаем, что для улучшения экологических условий и обеспечения продовольственной безопасности нам нужно сотрудничать с другими странами, особенно теми, которые находятся в Западной и Центральной Азии", - сказал он в ходе международной конференции "Партнерство в области продовольственной безопасности в условиях изменения климата", которая проходит в Ашхабаде.

Саладжегех добавил, что ранее Иран и Туркменистан заключили двустороннее соглашение в области экологии, что представляет "хорошую основу для будущего сотрудничества". "И мы готовы подписать больше похожих меморандумов со странами в регионе и вне его пределов", - отметил он.

Международная конференция "Партнерство в области продовольственной безопасности в условиях изменения климата" проходит в Ашхабаде 9-10 марта. Среди ее участников министры сельского хозяйства стран Центральной Азии и Ирана, представители ООН, международные эксперты.