БАКУ /Trend/ - Иран считает важным развивать отношения с Узбекистаном в различных сферах, включая экономическую, транспортную, транзитную и логистическую сферы.

Как передает Trend со ссылкой на МИД Ирана, об этом сказал в субботу министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с главой МИД Узбекситана Бахтиёром Саидовым.

По словам главы МИД Ирана, дальнейшее улучшение двусторонних отношений возможно за счет использования имеющегося потенциала двух стран.

На встрече глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов также отметил важность развития сотрудничества между двумя странами, в частности, в сфере транзита, и наращивания сотрудничества в рамках Организации экономического сотрудничества.

Саидов отметил, что в Узбекистане готовится программа встречи глав государств-членов Организации экономического сотрудничества.

Также на встрече стороны обсудили международные транспортные коридоры, в том числе коридор Север-Юг, новое соглашение о преференциальной торговле между двумя странами, увеличение товарооборота и другие вопросы.