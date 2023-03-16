Эр-Рияд и Тегеран договорились не вступать в военное противостояние друг с другом

Саудовская Аравия и Иран договорились не вступать в военное противостояние друг с другом, а также не осуществлять разведывательную деятельность, направленную против интересов двух стран. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленного представителя королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обе страны взяли на себя обязательство в области обороны и безопасности, чтобы избежать военной агрессии [против друг друга] и осуществления разведывательной деятельности", - приводит телеканал слова чиновника. Он также заявил, что Саудовская Аравия и Иран пришли к общему пониманию относительно урегулирования конфликта в Йемене.

Собеседник телеканала не стал называть детали договоренностей, отметив лишь то, что Эр-Рияд и Тегеран не обсуждали проблему восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Эр-Рияд также обязался не предоставлять территорию третьим странам для нападения на Иран.