Глава МИД Индии отметил прогресс в деле принятия в ШОС Беларуси и Ирана

Индия отмечает прогресс в процессе приема в члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Беларуси и Ирана. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая в пятницу на открытии совещания глав внешнеполитических ведомств стран ШОС в Панаджи (штат Гоа), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рад отметить прогресс в продолжающемся процессе приема Ирана и Беларуси в полноправные члены ШОС. Я благодарю Секретариат ШОС за его усилия в этом направлении", - сказал глава МИД.

По словам Джайшанкара, он рад тому, что на встрече в Панаджи новые партнеры по диалогу подпишут меморандум о взаимопонимании с ШОС. "Мы приветствуем наших новых партнеров по диалогу и надеемся на активизацию взаимодействия с ними в формате ШОС", - отметил он.

На полях мероприятия в Панаджи ожидается подписание документов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и ОАЭ.

Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС проходит 4-5 мая в городе Панаджи на юге Индии, которая в настоящее время председательствует в организации. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.