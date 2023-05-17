В США предъявили обвинения гражданину КНР из-за поставок Ирану материалов для МБР

Власти США предъявили гражданину Китая обвинения в обходе санкций, отмывании денег и банковском мошенничестве в связи с предполагаемой передачей Ирану материалов для изготовления межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства юстиции США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в документе, 39-летний гражданин Китая Сянцзян Цяо, также известный как Джо Хансен, в период между мартом 2019 года и сентябрем 2022 года участвовал в схеме поставок Ирану изостатического графита, используемого для производства МБР. По утверждению прокуратуры, Сянцзян Цяо, являющийся сотрудником находящейся под санкциями США китайской компании Sinotech Dalian, способствовал проведению платежей на сумму около $15 тыс. через американскую финансовую систему при использовании подставной фирмы для того, чтобы скрыть вовлеченность китайской компании.

Сянцзян Цяо инкриминируются сговор с целью обхода санкций США в отношении Ирана и Sinotech Dalian, нарушение законодательства США в сфере экономики, банковское мошенничество и отмывание денег. Как отмечается в документе, обвиняемый находится на свободе в Китае. В случае признания виновным по всем девяти пунктам обвинения ему грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения общим сроком до 210 лет.

Власти США также предъявили обвинения еще двум гражданам Китая. 35-летний Вэйбао Ван, бывший разработчик американской компании Apple, обвиняется в "предполагаемой краже и попытке кражи" секретных технологий компании в области автономных систем. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф на сумму $250 тыс. по каждому из шести пунктов обвинения. В тексте отмечается, что Вэйбао Ван покинул США в 2018 году.

64-летний Лимин Ли обвиняется в краже секретных технологий у двух американских компаний, в которых он работал в период с 1996 по 2019 год. Эти технологии якобы могут быть использованы в производстве атомных подводных лодок и военной авиации. На них распространяется действие экспортных ограничений США. Лимин Ли был задержан в международном аэропорту Онтарио (штат Калифорния). В случае признания виновным ему грозит до 10 лет тюремного заключения, отмечается в документе.