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МИД Ирана вызвал шведского дипломата в знак протеста после акции сожжения Корана в Стокгольме

Политика Материалы 30 июня 2023 13:22 (UTC +04:00)
МИД Ирана вызвал шведского дипломата в знак протеста после акции сожжения Корана в Стокгольме

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Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Швеции, чтобы выразить свой протест в связи с акцией сожжения Корана, прошедшей накануне в Стокгольме, сообщает Trend.

Директор отдела Западной Европы МИД Ирана в четверг созвал шведского дипломата из-за отсутствия постоянного представителя страны в Тегеране.

Шведскому дипломату была вручена официальная нота протеста.

Дипломат министерства иностранных дел Ирана решительно осудил осквернение Священного Корана и выразил свое недовольство пассивной позицией и молчанием правительства Швеции в отношении нарушителей основных прав человека, включая уважение религиозных и божественных ценностей.

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