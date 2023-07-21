Иран и Россия обсуждают военное сотрудничество

В пятницу замглавы Министерства обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны и логистики Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Ходжатоллой Корейши. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве, сообщает Trend.

На встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном.

Как уточнили в Министерстве обороны России, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.