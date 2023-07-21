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Иран и Россия обсуждают военное сотрудничество

Политика Материалы 21 июля 2023 13:04 (UTC +04:00)
Иран и Россия обсуждают военное сотрудничество

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В пятницу замглавы Министерства обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны и логистики Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Ходжатоллой Корейши. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве, сообщает Trend.

На встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном.

Как уточнили в Министерстве обороны России, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.

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