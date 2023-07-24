Иран заявил о возможности обмена заключенными с США

БАКУ/Trend/ - В понедельник официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключенными между Ираном и США возможен, и процесс зависит от воли Вашингтона, передает Trend.

Он подчеркнул, что Иран серьезно относится к обмену пленными с США, и продление процесса было вызвано отсутствием воли со стороны американского правительства.

На пресс-конференции в Тегеране, представитель МИД Ирана отметил, что сейчас находится этап, когда обмен заключенными возможен при наличии политической воли с американской стороны. Он выразил надежду, что этот обмен произойдет в скором времени.

Чафи также отметил, что некоторые страны, которые поддерживают хорошие отношения с Тегераном и Вашингтоном, играют роль в этом процессе, однако он не уточнил, о каких именно государствах идет речь. В целом, Иран готов к диалогу и обмену заключенными с США, при условии наличия взаимной политической воли к такому шагу со стороны американской администрации.