Главы МИД Ирана и Таджикистана обсудили двусторонние отношения

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор министр иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Как передает Trend, во время телефонного разговора стороны обсудили двусторонние отношения.

Иранский министр назвал визит президента Ирана в Душанбе и ответный визит Президента Таджикистана в Тегеран двумя важными поворотными моментами в отношениях двух стран.

Он отметил, что с начала правления нынешнего иранского правительства было подписано значительное количество совместных документов о сотрудничестве, которые должны быть реализованы в рамках последующей деятельности правительств двух стран.

Сироджиддин Мухриддин, со своей стороны, выразил удовлетворение дружественными отношениями между Ираном и Таджикистаном.