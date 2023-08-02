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Главы МИД Ирана и Таджикистана обсудили двусторонние отношения

Политика Материалы 2 августа 2023 00:18 (UTC +04:00)
Главы МИД Ирана и Таджикистана обсудили двусторонние отношения

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор министр иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Как передает Trend, во время телефонного разговора стороны обсудили двусторонние отношения.

Иранский министр назвал визит президента Ирана в Душанбе и ответный визит Президента Таджикистана в Тегеран двумя важными поворотными моментами в отношениях двух стран.

Он отметил, что с начала правления нынешнего иранского правительства было подписано значительное количество совместных документов о сотрудничестве, которые должны быть реализованы в рамках последующей деятельности правительств двух стран.

Сироджиддин Мухриддин, со своей стороны, выразил удовлетворение дружественными отношениями между Ираном и Таджикистаном.

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